Longe côte

Ault Somme

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:30:00

fin : 2026-02-07 11:30:00

Date(s) :

2026-02-07

La location de l’équipement et le baptême sont fixés à 13€.

Découvrez cette activité nautique et revigorante dans une ambiance conviviale organisée par longe c’Ault.

Formation au pas en longueur, à l’utilisation des outils de propulsion et sortie en mer.

Pour des raisons de sécurité, une inscription préalable est obligatoire.

Rendez-vous à 10h.

Ault 80460 Somme Hauts-de-France longecault@gmail.com

English :

Equipment hire and baptism are priced at 13?

Discover this invigorating nautical activity in a friendly atmosphere organized by longe c’Ault.

Training in length, use of propulsion tools and sea outings.

For safety reasons, prior registration is required.

Meet at 10 a.m.

L’événement Longe côte Ault a été mis à jour le 2025-12-16 par DESTINATION LE TREPORT MERS