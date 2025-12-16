Longe côte Ault
Longe côte Ault samedi 21 février 2026.
Longe côte
Ault Somme
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 09:30:00
fin : 2026-02-21 10:30:00
Date(s) :
2026-02-21
La location de l’équipement et le baptême sont fixés à 13€.
Découvrez cette activité nautique et revigorante dans une ambiance conviviale organisée par longe c’Ault.
Formation au pas en longueur, à l’utilisation des outils de propulsion et sortie en mer.
Pour des raisons de sécurité, une inscription préalable est obligatoire.
Rendez-vous à 9h.
Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 13 67 01 64 longecault@gmail.com
English :
Equipment hire and baptism are priced at 13?
Discover this invigorating nautical activity in a friendly atmosphere organized by longe c’Ault.
Training in length, use of propulsion tools and sea outings.
For safety reasons, prior registration is required.
Meet at 9 a.m.
