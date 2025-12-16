Longe côte

Ault Somme

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 18:00:00

fin : 2026-03-31 19:00:00

Date(s) :

2026-03-31

La location de l’équipement et le baptême sont fixés à 13€.

Découvrez cette activité nautique et revigorante dans une ambiance conviviale organisée par longe c’Ault.

Formation au pas en longueur, à l’utilisation des outils de propulsion et sortie en mer.

Pour des raisons de sécurité, une inscription préalable est obligatoire.

Rendez-vous à 17h30.

La location de l’équipement et le baptême sont fixés à 13€.

Découvrez cette activité nautique et revigorante dans une ambiance conviviale organisée par longe c’Ault.

Formation au pas en longueur, à l’utilisation des outils de propulsion et sortie en mer.

Pour des raisons de sécurité, une inscription préalable est obligatoire.

Rendez-vous à 17h30. .

Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 13 67 01 64 longecault@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Equipment hire and baptism are priced at 13?

Discover this invigorating nautical activity in a friendly atmosphere organized by longe c’Ault.

Training in length, use of propulsion tools and sea outings.

For safety reasons, prior registration is required.

Meet at 5.30pm.

L’événement Longe côte Ault a été mis à jour le 2025-12-16 par DESTINATION LE TREPORT MERS