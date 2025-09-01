Longe côte des 2 caps de la baie de Wissant Wissant

Longe côte des 2 caps de la baie de Wissant Wissant lundi 1 septembre 2025.

Longe côte des 2 caps de la baie de Wissant

Wissant Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-01

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-09-01

Le longe côte est une activité sportive encadrée par des animateurs diplômés qui consiste à marcher en mer, avec ou sans matériel de propulsion. Activité tout public. .

Wissant 62179 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 09 73 91 88 lcd2cwissant@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Longe côte des 2 caps de la baie de Wissant Wissant a été mis à jour le 2025-03-13 par Terre des 2 Caps