Longe-Côte Plage de Trestraou Perros-Guirec

Le longe côte est une activité saine et conviviale, accessible à tous chacun peut doser son effort et adopter le rythme qu’il souhaite. Vous ressortirez de l’eau enchantés avec une seule envie celle d’y retourner.

Pour votre confort, des combinaisons de qualité, chaussons, gants et cagoules vous sont prêtés. Les vestiaires du Centre Nautique sont équipés de douches chaudes. Un maître-nageur qualifié assure votre sécurité et l’animation de la séance.

Créneaux le mardi, le vendredi et le samedi de 10h à 12h toute l’année (sauf pendant les vacances de Noël).

Réservation au Centre Nautique de Perros-Guirec. .

