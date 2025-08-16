Longe-côte Sport tonique Cayeux-sur-Mer
Longe-côte Sport tonique
Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-08-16 15:00:00
fin : 2025-09-03
Date(s) :
2025-08-16 2025-09-03 2025-09-08 2025-09-12 2025-09-18 2025-09-23 2025-10-03 2025-10-07
Séances techniques et intenses
Prêt gratuit du matériel (combinaison, chaussons)
Impératif se présenter 1/2 heure avant l’heure indiquée. .
Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 6 47 09 50 97 randocaouaise@gmail.com
