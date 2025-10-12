Longe Solidaire Arcachon

Longe Solidaire Arcachon dimanche 12 octobre 2025.

Longe Solidaire

Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Arcachon longe-côte organise dans le cadre d’Octobre Rose une longe solidaire !

Tee shirt rose et chaussures obligatoires.

Contribution volontaire pour les adhérents et participation de 5€ (ou plus) pour les non adhérents. La somme sera intégralement reversée à l’Institut Bergonié (reçu fiscal possible). .

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine

English : Longe Solidaire

German : Longe Solidaire

Italiano :

Espanol : Longe Solidaire

L’événement Longe Solidaire Arcachon a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Arcachon