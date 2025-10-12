Longe Solidaire Arcachon
Longe Solidaire Arcachon dimanche 12 octobre 2025.
Longe Solidaire
Arcachon Gironde
Arcachon longe-côte organise dans le cadre d’Octobre Rose une longe solidaire !
Tee shirt rose et chaussures obligatoires.
Contribution volontaire pour les adhérents et participation de 5€ (ou plus) pour les non adhérents. La somme sera intégralement reversée à l’Institut Bergonié (reçu fiscal possible). .
Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine
