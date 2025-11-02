Longe solidaire Téléthon Biscarrosse

Longe solidaire Téléthon Biscarrosse dimanche 2 novembre 2025.

Parking Lac de Navarrosse Biscarrosse Landes

Le club des Randonneurs des Sables section Marche Aquatique s’associe à l’Association locale FAM Téléthon pour vous proposer de former une immense Longe et ainsi de créer le premier record des Landes de la plus longue Longe !

Débutants et non pratiquants acceptés

Petite collation à l’issue

Ouvert à toute personne équipée à minima de chaussures, combinaison ou shorty

2 niveaux d’eau de pratique pour les moins équipés (genoux)

Début 10h30, venir 15 mn avant .

Parking Lac de Navarrosse Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 51 28 randoduborn@gmail.com

