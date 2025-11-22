Longitude Loire Théâtre Boris-Vian Couëron

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 20:30 – 21:30

Gratuit : non 5€ Tout public

Aaron, peintre donquichottesque, s'est mis en tête de sauver la Loire qui souffre de sécheresse et de pollution. Il raconte la poésie des vallées, des vallons dévalés, des nuits au bord de l'eau, des cris des animaux… En texte et en musique, l'auteur-comédien Emmanuel Lambert et le musicien Erwan Martinerie retracent le cours de la Loire, du Mont Gerbier de Jonc à Saint-Nazaire, qu'ils ont parcouru à pied, à vélo, en kayak et en bateau. Avec sensibilité et malice, les deux compères invitent à écouter l'histoire du fleuve, sa géographie et sa beauté sauvage pour mieux prendre sa mesure.

Théâtre Boris-Vian Couëron 44220

02 40 38 58 80 http://www.ville-coueron.fr/theatre-boris-vian/ culture@mairie-coueron.fr