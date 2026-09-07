Longpont : un site Clunisien, une Basilique, Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde, Longpont-sur-Orge

Informations pratiques

Longpont : un site Clunisien, une Basilique Dimanche 20 septembre, 14h30 Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Un site Clunisien à Longpont-sur-Orge. Un parcours au travers de ce patrimoine avec présentation de l’environnement clunisien, de son prieuré et de sa ferme prieurale (depuis le parvis de la Basilique).

Parcours pédestre (500m aller retour) jusqu’au site de la bataille de Montlhéry et retour pour la visite de la Basilique Notre-Dame-de-Bonne Garde.

Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde 9 Place des Combattants, 91310 Longpont-sur-Orge, France Longpont-sur-Orge 91310 Essonne Île-de-France 0169010224 https://www.basilique-de-longpont.fr L’église est le seul témoin d’un ancien prieuré clunisien fondé avant 1061. En 1031 une église aurait été établie par Guy 1er de Montlhéry et sa femme Hodierne de Gometz à l’emplacement d’une chapelle mariale, élevée probablement dès le IIIe siècle sur un lieu de culte druidique. En 1061 elle est donnée à Cluny avec le consentement de Geoffroy de Boulogne, évêque de Paris, et des moines de cet ordre s’y installent. La construction de l’église actuelle fut entreprise au début du XIIe siècle par Guy II Troussel. Elle s’acheva au début du XIIIe siècle par la façade. Le soubassement de la tour carrée date du XIIe siècle et son unique étage du XIIIe siècle.

L’église fut élevée au rang de basilique en 1913.

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Photo club de Longpont©