Long’Show Jazz Longchaumois

Longchaumois Jura

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Début : 2025-07-05 11:30:00

fin : 2025-07-06 17:00:00

2025-07-05 2025-07-06

Êtes-vous prêts pour le premier festival de jazz de Longchaumois ?!

Organisé par l’association Balades et Ballades, il aura lieu le premier week-end de juillet et vous promet un chouette programme musical, avec une succession de groupes de musique amateurs et professionnels. Profitez d’une buvette ainsi que d’une petite restauration proposées samedi soir et dimanche midi.

Samedi 5 juillet :

– 16h ciné-vélo The Blues Brothers

– 18h déambulation Batucada

– 19h Brakass

– 20h30 Funny Funky

Dimanche 6 juillet :

– 11h30 Orchestre à l’école de Longchaumois

– 12h30 Harmonie de Longchaumois

– 14h30 élèves de l’école de musique d’Arcade

– 15h30 Krachta Valda .

Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 03 33 68 longshowjazz@gmail.com

