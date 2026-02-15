Longtemps, j’ai regardé la mer Exposition photo La Pierre Vive, Charnay-lès-Chalon

Longtemps, j’ai regardé la mer Exposition photo

La Pierre Vive, 33 rue de Lyon Charnay-lès-Chalon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-02-27

LONGTEMPS, J’AI REGARDÉ LA MER.

Cette collection de photographie porte un regard émerveillé sur la mer.

Aprés 20 années de quête, je dévoile les images issues de ma recherche en proposant un voyage. L’eau me rassure. L’océan, les marées, les vagues, le ciel…

tout est équilibre et harmonie. Les gens que vous allez voir dans cette série sont des anonymes. Face à la poésie de la mer, leurs yeux s’illuminent et les visages prennent une dimension d’éternité. Dans mon travail, l’horizon coupe le monde en deux.

D’un côté il y a la terre, et l’autre il y a le ciel. Le corps et l’esprit. La réalité et le rêve. Et puis, il y a l’eau. L’eau est insaisissable, elle reflète la lumière et permet à nos yeux naviguer d’un monde à l’autre pour saisir toute la complexité qui nous entoure, comme une passerelle entre deux univers qui ne se rencontrent jamais. L’eau est le pinceau invisible de la nature. Sa robe change de couleur chaque minute.

Elle danse, imprévisible mais élégante, sauvage et rassurante. C’est elle qui dirige mon regard. Lorsque la mer se retire, il ne reste que des bassins naturels éparpillés sur la plage, sculpté par le hasard des vagues, transformés en tâches de lumières hypnotiques. Il n’y a pas de temporalité dans l’eau, juste des cycles. Elle bat comme un cœur depuis l’éternité.

C’est cela qui me touche et que je cherche à partager dans cette série photographique presqu’exclusivement réalisé à Berck. Loin de l’imagerie de la station balnéaire ensoleillée, ma vision de Berck est intime et mélancolique.

Elle invite le spectateur à l’introspection calme face à une nature baroque. C’est comme de garder un fragment de cet été à la plage qui reste dans notre mémoire pour toujours.

Nous passerons, mais la mer, elle, restera.

Exposition photo, photographie argentique, art .

La Pierre Vive, 33 rue de Lyon Charnay-lès-Chalon 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 78 88 73 lhommedieu.adrien@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Longtemps, j’ai regardé la mer Exposition photo

L’événement Longtemps, j’ai regardé la mer Exposition photo Charnay-lès-Chalon a été mis à jour le 2026-02-11 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I