Longwy Game Show Salle Bassompierre Longwy

Longwy Game Show

Salle Bassompierre 38 rue Legendre Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Samedi Samedi 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 19:00:00

2025-10-04

La culture geek envahit la salle Bassompierre.

Petits et grands sont invités à découvrir cette grande fête du jeu vidéo.

Animations, conférences, dédicaces, shows et défilés de cosplay sont à retrouver.

Tarifs 2 €/journée, 3 €/week-end.Tout public

Salle Bassompierre 38 rue Legendre Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 54 00

English :

Geek culture invades Salle Bassompierre.

Young and old are invited to discover this great video game festival.

Activities, conferences, signings, shows and cosplay parades are all on offer.

Prices: 2 ?/day, 3 ?/weekend.

German :

Die Geek-Kultur erobert den Saal Bassompierre.

Groß und Klein sind eingeladen, dieses große Fest der Videospiele zu entdecken.

Animationen, Konferenzen, Autogrammstunden, Shows und Cosplay-Paraden sind zu finden.

Preise: 2 ?/Tag, 3 ?/Wochenende.

Italiano :

La cultura geek conquista la Salle Bassompierre.

Giovani e meno giovani sono invitati a scoprire questa grande celebrazione dei videogiochi.

Ci saranno intrattenimenti, conferenze, firme di autografi, spettacoli e sfilate di cosplay.

Prezzi: 2€/giorno, 3€/weekend.

Espanol :

La cultura friki se apodera de la Salle Bassompierre.

Grandes y pequeños están invitados a descubrir esta gran fiesta de los videojuegos.

Habrá animación, charlas, firma de autógrafos, espectáculos y desfiles de cosplay.

Precios: 2 euros/día, 3 euros/fin de semana.

