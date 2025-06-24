Longwy-Texas Ferrières Martigues

Longwy-Texas Ferrières Martigues vendredi 13 février 2026.

Bouches-du-Rhône

Longwy-Texas Vendredi 13 février 2026 de 19h à 20h. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Seule en scène, à la manière d’une conférencière, Carole Thibaut, directrice du CDN de Montluçon, nous entraîne dans un voyage personnel et politique, entre mémoire ouvrière et récit intime.

Elle retrace l’histoire de sa famille, celle de trois générations d’hommes liés aux aciéries de Longwy et à travers eux, celle de toute une région sidérurgique marquée par les luttes sociales des années 70-80.



Née dans cette Lorraine industrielle, elle remonte le fil de ses souvenirs d’enfance, entre manifestations, radios libres et hauts-fourneaux, pour interroger la place des filles dans un monde d’hommes, la transmission d’un héritage culturel et affectif, les non-dits de l’histoire familiale. Porté par une parole directe, sensible et percutante, le spectacle traverse les ruines de l’industrie pour faire émerger une voix féminine longtemps restée en marge celle d’une fille de l’industrie , témoin des espoirs, des combats et des silences. Longwy-Texas est le premier volet d’un cycle au long cours, Les Filles de l’industrie, que Carole Thibaut développe depuis 2016. Un récit poignant, entre documentaire et autofiction, qui donne corps à la grande Histoire à travers celle d’une femme.



> Réservez vos places pour Mémoire de fille et bénéficiez d’un tarif à 5€ pour Longwy-Texas. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

English :

Alone on stage, like a lecturer, Carole Thibaut, director of the CDN of Montluçon, takes us on a personal and political journey, between working-class memory and intimate story.

German :

Allein auf der Bühne, wie eine Dozentin, nimmt uns Carole Thibaut, Direktorin des CDN von Montluçon, mit auf eine persönliche und politische Reise zwischen Arbeitererinnerungen und intimer Geschichte.

Italiano :

Carole Thibaut, direttrice del CDN di Montluçon, ci accompagna in un viaggio personale e politico, un misto di memoria operaia e narrazione intima.

Espanol :

Sola en el escenario, como una conferenciante, Carole Thibaut, directora del CDN de Montluçon, nos lleva a un viaje personal y político, entre la memoria popular y la historia íntima.

L’événement Longwy-Texas Martigues a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de Tourisme de Martigues