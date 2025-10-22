LONNY ET LENSEMBLE AGAMEMNON – TEMPLE PROTESTANT – LA ROCHELLE La Rochelle

LONNY ET LENSEMBLE AGAMEMNON Début : 2025-10-22 à 20:30. Tarif : – euros.

Création inédite et rencontre musicale entre folk et baroque, Songs of Oblivion rassemble la chanteuse folk Lonny et Agamemnon, un ensemble de musiques anciennes. Entre répertoires du XVIIe siècle et plus modernes, ces instruments d’un autre temps, touchants dans leur originalité et leur étrangeté, portent et habillent cette voix doucement mélancolique.

TEMPLE PROTESTANT – LA ROCHELLE 2 RUE ST MICHEL 17000 La Rochelle 17