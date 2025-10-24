Lons Electronic Festival rue du 19 mars 1962 Lons-le-Saunier
Lons Electronic Festival rue du 19 mars 1962 Lons-le-Saunier vendredi 24 octobre 2025.
Lons Electronic Festival
rue du 19 mars 1962 Juraparc Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 77.92 – 77.92 – 145.52 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 18:30:00
fin : 2025-10-25 03:00:00
Date(s) :
2025-10-24
Les 24 et 25 octobre 2025 on souffle nos 5 bougies… en MODE XXL ! Cette année, le festival passe à 2 JOURS de pure folie. Viens célébrer le changement d’heure dans une ambiance ultra festive, bienveillante et 100% musique électronique.
VEN 24 OCT — SHOWTEK • LEBLANC • ÉTIENNE DE CRÉCY • UPSILONE • ADARO • LUMBERJACK • REMZCORE • SANDY SAX (LIVE)• MELODICA by DAMIEN RK • COSY NGHTMRE • MISS PEPPER • FLASHBACK vs PRDX • FOLLO (LIVE) • REMEMBER SPIRIT SHOWCASE (MARCO SPIRIT • FURY)
SAM 25 OCT — R3HAB • CASCADA • MOSIMANN • LE BASK • RETROVISION • ATMOZFEARS • PRIMESHOCK • THE SAINTS • DAMIEN RK (CLOSING SHOW) • ORISKA • DUOTECH b2b L’ETRANGE M.REDAN • N-XD • AKKROS RECORDS SHOWCASE (DEVOTION • FIGHTFEARS • WATREMEZ • YANKEE) • MØRA • QUENTIN MAZUEL • THE NORTH PROJECT • BIG MAMA’S • JOHN FENN • KA:OST • CAPT’AIN & MORGAN
HARDSTAGE HOSTED BY — MC AITO & MC A-T-PEEK .
rue du 19 mars 1962 Juraparc Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté
English : Lons Electronic Festival
German : Lons Electronic Festival
Italiano :
Espanol :
L’événement Lons Electronic Festival Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-08-05 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION