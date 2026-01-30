Lons Electronic Festival rue du 19 mars 1962 Lons-le-Saunier
Lons Electronic Festival rue du 19 mars 1962 Lons-le-Saunier vendredi 23 octobre 2026.
Lons Electronic Festival
rue du 19 mars 1962 Juraparc Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 66.24 – 66.24 – 81.54 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 19:15:00
fin : 2026-10-24 03:00:00
Date(s) :
2026-10-23
LONS ELECTRONIC FESTIVAL 2026 — ÉDITION D’AUTOMNE
Prépare toi à venir célébrer le changement d’heure les 23 & 24 octobre 2026 à Lons-le-Saunier
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Attention cette année, la hardstage ne sera pas présente sur cette édition. Nous la faisons évoluer et devons lui créer son propre événement.
Rendez-vous les 9 et 10 avril 2027 au LONS ELECTRONIC FESTIVAL 2027 — ÉDITION DU PRINTEMPS pour une édition 100% hard music en mode XXL !
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✨ 2 scènes pour vibrer tout le week-end !
— MAINSTAGE
— CHILLSTAGE (MAIS PAS TROP CHILL)
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FOOD ZONE
STANDS & ANIMATIONS .
rue du 19 mars 1962 Juraparc Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Lons Electronic Festival
L’événement Lons Electronic Festival Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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