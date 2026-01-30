Lons Electronic Festival rue du 19 mars 1962 Lons-le-Saunier

Lons Electronic Festival

rue du 19 mars 1962 Juraparc Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 66.24 – 66.24 – 81.54 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-09 19:15:00

fin : 2027-04-10 03:00:00

Date(s) :

2027-04-09

LONS ELECTRONIC FESTIVAL 2027 — ÉDITION DU PRINTEMPS

Prépare toi à venir célébrer le changement d’heure les 09 & 10 avril 2027 à Lons-le-Saunier ❤️‍

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— 09+10 avril 2027, LONS ELECTRONIC FESTIVAL — ÉDITION DU PRINTEMPS pour une édition 100% hard music en mode XXL !

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✨ 2 scènes pour vibrer tout le week-end !

— MAINSTAGE (transfert de la hardmusic sur la grande scène )

— CHILLSTAGE (MAIS PAS TROP CHILL)

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FOOD ZONE

STANDS & ANIMATIONS .

rue du 19 mars 1962 Juraparc Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Lons Electronic Festival

L’événement Lons Electronic Festival Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION