Look Back – Ciné Manga Cinéma Olympia Pontarlier
vendredi 18 septembre 2026 · Cinéma Olympia · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Look Back – Ciné Manga
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 8.7 – 8.7 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 20:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Votre Cinéma Olympia vous propose de découvrir ou redécouvrir pour une seule séance « Look Back » en VOST
Vendredi 18 Septembre à 19h00
Synopsis : Fujino, adolescente surdouée, a une confiance absolue en son talent de mangaka en herbe. Kyômoto, elle, se terre dans sa chambre et pratique sans relâche le même art. Deux jeunes filles d’une même ville de province, qu’une passion fervente pour le dessin va rapprocher et unir par un lien indéfectible… .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
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English : Look Back – Ciné Manga
L’événement Look Back – Ciné Manga Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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