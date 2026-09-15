Look Back – Ciné Manga Cinéma Olympia Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Look Back – Ciné Manga

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 8.7 – 8.7 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Votre Cinéma Olympia vous propose de découvrir ou redécouvrir pour une seule séance « Look Back » en VOST

Vendredi 18 Septembre à 19h00

Synopsis : Fujino, adolescente surdouée, a une confiance absolue en son talent de mangaka en herbe. Kyômoto, elle, se terre dans sa chambre et pratique sans relâche le même art. Deux jeunes filles d’une même ville de province, qu’une passion fervente pour le dessin va rapprocher et unir par un lien indéfectible… .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr

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English : Look Back – Ciné Manga

L’événement Look Back – Ciné Manga Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS