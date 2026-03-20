L’Open Aix Provence Crédit Agricole Célony Aix-en-Provence

L’Open Aix Provence Crédit Agricole

Du 27/04 au 03/05/2026 tous les jours. Célony 1195 Chemin De Cruyes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-27

L’Open Aix Provence Crédit Agricole revient sur les courts en terre battue du Country Club Aixois, pour sa 13e édition.

Le tournoi approche à grands pas.

Cette édition promet encore une fois de l’ambiance, de l’émotion, et surtout beaucoup de sport ! Rappelons que le tournoi aixois, joué sur terre battue, est également préparatoire à Roland-Garros pour certains joueurs. .

Célony 1195 Chemin De Cruyes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Aix Provence Crédit Agricole Open returns to the clay courts of the Aix Country Club for its 13th edition.

L’événement L’Open Aix Provence Crédit Agricole Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence