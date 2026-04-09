L’OPEN MIC / JAM VOCALE DE RAPHAEL & VALENTIN Le Baiser Salé Paris

Le Club ouvre ses portes à une jam vocale d’enfer animée par deux musiciens d’exception : Raphaël Berrien à la guitare et Valentin Caillon au piano et à la voix. Ils seront accompagnés de brillants guests pour l’occasion, Jeremy Coillot à la basse et Axel Garcia à la batterie, pour une soirée où chacun – curieux, amateur, ou pro – est invité à partager sa passion. Ensemble, ils transforment la soirée en un moment unique, où la musique s’invente en direct, dans la joie et la bonne vibe. Pour écouter, pour jouer ou pour chanter, c’est une expérience à ne pas manquer !

Quand la musique est bonne on fait une ouverture de jam dessus : vous l’aurez deviné Jean-Jacques Goldman est au centre du spotlight cette semaine. Il est un véritable pont entre les générations : entre le rock doux, la pop engagée, et les duos mythiques ce bon Jean-Jacques a prouvé qu’on pouvait être à la fois le chanteur préféré des ados et celui des parents.

« ouuuu je te doooonne » oui oui, vous sortirez de la jam avec la musique dans la tête jusqu’à l’été…

Spéciale Jean-Jacques Goldman

Le samedi 11 avril 2026

de 23h30 à 01h00

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T02:30:00+02:00

fin : 2026-04-12T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T23:30:00+02:00_2026-04-11T01:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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