L’OPEN MIC / JAM VOCALE DE RAPHAEL & VALENTIN Le Baiser Salé Paris

Le Club ouvre ses portes à une jam vocale d’enfer animée par deux musiciens d’exception : Raphaël Berrien à la guitare et Valentin Caillon au piano et à la voix. Ils seront accompagnés de brillants guests pour l’occasion, Benbass à la basse et Axel Garcia à la batterie, pour une soirée où chacun – curieux, amateur, ou pro – est invité à partager sa passion. Ensemble, ils transforment la soirée en un moment unique, où la musique s’invente en direct, dans la joie et la bonne vibe. Pour écouter, pour jouer ou pour chanter, c’est une expérience à ne pas manquer !

L’ouverture de la jam puisera son inspiration chez Michael Mcdonald. Avec son timbre chaud et ses mélodies soul-pop douces, il a prouvé qu’on pouvait être à la fois smooth comme un whisky vieilli en fût et funky comme un samedi soir. Des harmonies vocales qui caressent l’oreille, des basses qui groovent et des textes qui parlent d’amour, c’est un merveilleux mélange entre sophistication et simplicité.

Spéciale Michael Mcdonald

Le samedi 18 avril 2026

de 23h30 à 01h00

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-19T02:30:00+02:00

fin : 2026-04-19T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T23:30:00+02:00_2026-04-18T01:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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