L’opening de l’hiver Méribel Mottaret Les Allues

La station de Méribel ouvre ses pistes le 6 décembre ! Venez profiter de dégustations gourmandes et laissez-vous emporter par l’ambiance festive des fanfares. Une journée conviviale à partager en famille ou entre amis pour célébrer le début de la saison

Méribel Mottaret Front de neige Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 60 01 info@meribel.net

English : Winter opening

Méribel opens its slopes on December 6! Come and enjoy gourmet tastings and let yourself be carried away by the festive atmosphere of the brass bands. A convivial day to share with family and friends to celebrate the start of the season.

German :

Der Wintersportort Méribel öffnet am 6. Dezember seine Pisten! Genießen Sie Gourmetverkostungen und lassen Sie sich von der festlichen Stimmung der Blaskapellen mitreißen. Ein geselliger Tag, den Sie mit der Familie oder mit Freunden verbringen können, um den Beginn der Saison zu feiern

Italiano :

Méribel apre le sue piste il 6 dicembre! Venite a godervi le degustazioni gastronomiche e lasciatevi trasportare dall’atmosfera festosa delle bande di ottoni. È un’ottima giornata con la famiglia e gli amici per festeggiare l’inizio della stagione

Espanol :

Méribel abre sus pistas el 6 de diciembre Venga a disfrutar de degustaciones gastronómicas y déjese llevar por el ambiente festivo de las bandas de música. Es un gran día con la familia y los amigos para celebrar el comienzo de la temporada

