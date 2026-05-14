L’Opéra à la Bottière : Concert du Chœur

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 11:00 –

Gratuit : oui Tout public

Depuis février, Angers Nantes Opéra invite les habitants et habitantes du quartier Bottière, à Nantes, à prendre part à une aventure artistique joyeuse et collective. Concerts, immersions en coulisses, ateliers voix et micro-concerts en plein air composent ce parcours gratuit. Au fil des rencontres, les participants et participantes construisent pas à pas des balades (en)chantées, ouvertes et festives. Avec le chef de chœur Philippe Jean et l’accordéoniste Christian Grimault, ils vont célébrer en chantant l’arrivée des beaux jours au cœur du quartier lors de trois temps forts prévus les 23 mai, 13 juin et 19 juin.Dans le prolongement de la première date : Un concert inédit du choeur d’Angers Nantes Opéra. Ce concert de 45 minutes se tiendra sur le parvis de la Mairie de quartier Bottière. Un moment de partage avec les habitants et habitantes, et une invitation à donner de la voix côté public.



https://www.angers-nantes-opera.com/choeur-d-angers-nantes-opera



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