L’OPÉRA AU CINÉMA LA TRAVIATA Saint-Chély-d’Apcher

L’OPÉRA AU CINÉMA LA TRAVIATA

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Début : 2026-02-16 14:00:00

2026-02-16

Le Ciné-Théâtre propose la retransmission de La Traviata depuis le Royal Opera House de Londres, le lundi 16 février à 14h, au Ciné-Théâtre. Un opéra incontournable du répertoire lyrique.

La Traviata Opéra au cinéma

Au cours de l’une de ses fastueuses soirées, la célèbre courtisane parisienne Violetta rencontre Alfredo Germont. Ils tombent follement amoureux l’un de l’autre. Malgré ses hésitations à abandonner sa vie faite de luxe et de liberté, Violetta suit les élans de son cœur. Mais le jeune couple connaît un bonheur éphémère, rattrapé par la dure réalité de la vie.

Le chef-d’œuvre de Verdi est proposé dans sa dernière mise en scène par le Royal Opera House et retransmis sur grand écran au Ciné-Théâtre.

Informations pratiques

Date Lundi 16 février

Horaire 14h

Lieu Ciné-Théâtre

Durée 2h40

Public Tout public .

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr

English :

Ciné-Théâtre offers a retransmission of La Traviata from London’s Royal Opera House on Monday February 16 at 2pm. A must-see opera from the operatic repertoire.

