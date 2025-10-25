L’OPÉRA C’EST (PAS) POUR MOI – STUDIO MARIE-BELL-TH DU GYMNASE Paris

samedi 25 octobre 2025.

Début : 2025-10-25 à 14:30. Tarif : – euros.

L’OPÉRA C’EST (PAS) POUR MOIDaphné Hacquard (comédienne et chanteuse) et Aurélie de Solère (pianiste et chanteuse ) vous expliquent tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’opéra sans jamais oser le demander… En une heure chrono ! D’où vient-il ? Quels thèmes explore-t-il ? Comment a-t-il évolué au fil du temps ? Quelles sont les différentes tessitures vocales et le fonctionnement de la voix ? Vous découvrirez tout cela à travers un récital à la fois ludique et instructif.De la Renaissance à nos jours, elles interpréteront des airs emblématiques de chaque époque, tout en vous impliquant activement. Pour conclure en beauté, un atelier vocal vous permettra de donner de la voix en chantant les chœurs du célèbre opéra Carmen.Distribution : Ecrit, mis en scène et interprété par Daphné HacquardAurélie de Solère : piano chantSalle : Petite salleCatégorie : Humour musique tout publicDurée du spectacle : 1 heure

STUDIO MARIE-BELL-TH DU GYMNASE 38 Boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris 75