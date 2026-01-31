L’Opéra dans tous ses états cinéma Place Jean-Baptiste Barat Saint-Quay-Portrieux

L’Opéra dans tous ses états cinéma

L’association l’Atelier des Arts organise pour la 4ème édition un festival quinocéen autour du chant lyrique.

Projection du film IL BOEMO de Petr Vaclav (2022), sur un compositeur admiré par Mozart, Josef Mysliveček (1737-1781).

Ce film retrace la vie et la carrière de Josef Mysliveček , l’un des compositeurs les plus plébiscités d’Italie, où il fit toute sa carrière il fut en son temps l’un des compositeurs les plus prolifiques de l’opéra italien du XVIIIe siècle. Wolfang Amadeux Mozart lui-même l’admirait. La musique est interprétée par des solistes prestigieux, dont Philippe Jaroussky. .

Place Jean-Baptiste Barat Cinéma Arletty Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 78 70

