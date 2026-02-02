L’Opéra dans tous ses états grand jeu-découverte Saint-Quay-Portrieux

L’Opéra dans tous ses états grand jeu-découverte

17B Rue Jeanne d'Arc Saint-Quay-Portrieux Côtes-d'Armor

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-14

2026-03-02

Transformez-vous en détective pour résoudre les énigmes du jeu-découverte à travers

un parcours sonore et visuel organisé dans un lieu d’accueil proche de chez vous.

• Ce jeu organisé par l’association L’Atelier des Arts est entièrement gratuit et sera

une très bonne introduction aux évènements du Festival L’Opéra dans tous ses états, qui se déroulera du 16 au 22 mars.

• Trois niveaux de jeu sont proposés, pour tout public dès 8 ans.

• Il peut se jouer en solo ou en petit groupe.

• L’oeuvre-mystère sera dévoilée à l’issue du dernier spectacle du festival, le dimanche

22 mars à 17h au Centre de Congrès de Saint-Quay-Portrieux. Le résultat sera également communiqué sur les réseaux sociaux, par courriels et dans les lieux d’accueil. .

