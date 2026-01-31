L’Opéra dans tous ses états Repas-concert boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux

L’Opéra dans tous ses états Repas-concert

boulevard du Général de Gaulle Kasino de Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20 22:00:00

2026-03-20

Repas -concert Il y a de l’Aria dans l’Air

Un dîner gastronomique entrecoupé d’un concert avec les grand Arias de l’Opéra, de l’opérette, de la comédie musicale où vous entendrez 5 artistes: Jazmin Black-Grollemund (soprano), Lucie André (soprano), Caroline Adoumbou (mezzo-soprano), Guilhem Sadoulaïev (baryton), Samuel Gaskin (piano)

Tarif 55 € concert et repas avec coupe de champagne, vins et café compris.

Réservations directement auprès du Kasino. .

