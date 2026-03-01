L’opéra de poche Le songe de Godefroy Synagogue de Lunéville Lunéville

L’opéra de poche Le songe de Godefroy

Synagogue de Lunéville 5 rue Sebastien Castara Lunéville Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Le songe de Godefroy est une composition qui a pour but de renouer avec la tradition ancienne de l’opéra du salon ayant une interaction plus intimiste entre les interprètes et le public. La symbolique du livret le choix des personnages tournent autour du drapeau lorrain et la légende de ses trois aigles (ailerions) transpercés en plein vol avec une seule flèche par Godefroy de Bouillon lors du siège de Jérusalem. Présentés par les croissants d’or de Lunéville et musique lorraine. Ouvert à tous sur réservation.Tout public

Synagogue de Lunéville 5 rue Sebastien Castara Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Le songe de Godefroy (Godefroy’s Dream) is a composition designed to revive the ancient tradition of salon opera, with its more intimate interaction between performers and audience. The symbolism of the libretto and the choice of characters revolve around the Lorraine flag and the legend of its three eagles (ailerions) pierced in mid-air with a single arrow by Godefroy de Bouillon during the siege of Jerusalem. Presented by les croissants d’or de Lunéville, with music from Lorraine. Open to all on reservation.

