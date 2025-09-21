L’opéra en perspective – Atelier de dessin Théâtre national de l’Opéra-Comique Paris

L’opéra en perspective – Atelier de dessin Dimanche 21 septembre, 10h15, 11h45, 14h00, 15h30 Théâtre national de l’Opéra-Comique Paris

Début : 2025-09-21T10:15:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:45:00

L’Opéra-Comique vous ouvre les portes de la salle Favart, sa célèbre salle à l’italienne. Accompagnés par la dessinatrice Aga Werner, explorez les principes de la perspective à travers l’observation directe de l’architecture.

Chacun·e sera invité·e à poser son regard et à croquer l’espace en jouant avec les volumes, les proportions et la profondeur. Un moment privilégié pour apprendre ou perfectionner sa technique, tout en (re)découvrant un lieu patrimonial classé aux monuments historiques.

Atelier accessible aux débutants.

Matériel fourni. Les participants qui le souhaitent peuvent également apporter leur propre matériel

Théâtre national de l'Opéra-Comique 1 place Boieldieu, 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Paris Île-de-France 0170230131 http://www.opera-comique.com Ce théâtre a remplacé le théâtre construit en 1839 et détruit par incendie en 1887. M8, M9 Richelieu-Drouot, M3 Quatre Septembre / RER Auber / Bus 20, 27, 39, 48, 52, 67, 74, 85, 95

Atelier de dessin architectural

Aga Werner