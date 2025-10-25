L’Opéra Polaire Ciné théâtre Bonne Garde Nantes
L’Opéra Polaire Ciné théâtre Bonne Garde Nantes Samedi 25 octobre, 14h30
Spectacle jeune public de l’Atelier du Livre qui Rêve
Samedi 25 Octobre
Connaissez-vous l’Antarctique ? Non, il y fait trop froid ! Au Pôle Sud, sous la lune, les manchots en queue de pie papotent, papotent…
Ils attendent avec impatience le célèbre Ténor Rossignoli pour chanter et danser les airs de Carmen, de La Traviata et de La Flûte enchantée.
Joué par trois comédiens tour à tour chef d’orchestre, manchots, divas et ténors, ils nous entrainent dans une échappée belle vers le Pôle sud.
PUBLIC : A partir de 4 ans
HORAIRE: 14h30
DUREE : 50 mns
TARIFS : 7 € (adultes) 6 € (enfants)
RESERVATION : 0240827038 – [livrequireve@gmail.com](mailto:livrequireve@gmail.com)
LIEU: Ciné-théâtre Bonne Garde, 20 rue Frères Louis
44 200 Nantes. Tram, Pirmil
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-25T14:30:00.000+02:00
Fin : 2025-10-25T15:30:00.000+02:00
https://www.facebook.com/atelierdulivrequireve
Ciné théâtre Bonne Garde 2 rue Paul Théry Nantes Sud Nantes 44200 Loire-Atlantique