L’Opéra Polaire Ciné théâtre Bonne Garde Nantes Samedi 25 octobre, 14h30

Spectacle jeune public de l’Atelier du Livre qui Rêve

Samedi 25 Octobre

Connaissez-vous l’Antarctique ? Non, il y fait trop froid ! Au Pôle Sud, sous la lune, les manchots en queue de pie papotent, papotent…

Ils attendent avec impatience le célèbre Ténor Rossignoli pour chanter et danser les airs de Carmen, de La Traviata et de La Flûte enchantée.

Joué par trois comédiens tour à tour chef d’orchestre, manchots, divas et ténors, ils nous entrainent dans une échappée belle vers le Pôle sud.

PUBLIC : A partir de 4 ans

HORAIRE: 14h30

DUREE : 50 mns

TARIFS : 7 € (adultes) 6 € (enfants)

RESERVATION : 0240827038 – [livrequireve@gmail.com](mailto:livrequireve@gmail.com)

LIEU: Ciné-théâtre Bonne Garde, 20 rue Frères Louis

44 200 Nantes. Tram, Pirmil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-25T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-25T15:30:00.000+02:00

https://www.facebook.com/atelierdulivrequireve

Ciné théâtre Bonne Garde 2 rue Paul Théry Nantes Sud Nantes 44200 Loire-Atlantique