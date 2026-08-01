Informations pratiques

Saint-Georges-sur-Arnon

L’Opéra, pourquoi pas !

Route de Migny Saint-Georges-sur-Arnon Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 17:00:00

fin : 2026-08-23 22:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Un air de Paris au bord de l’eau la musique s’invite en pleine nature ! Quand la musique rencontre la forêt… L’association l’Opéra, pourquoi pas ! vous propose une échappée hors du temps. Ecoutez le murmure de la rivière, le bruissement des arbres…la voix et le piano s’élèvent.

La mezzo-soprano Sophie Boyer et la pianiste Alissa Zoubritski se réunissent sous le nom de The French Duet. Ensemble elles évoquent Paris, de la Belle Epoque aux Années folles, de l’Entre Deux guerres au début des Sixties en faisant résonner des airs d’opéras et des mélodies françaises au milieu des arbres et au bord de l’Arnon. Ce moment musical mêle musique classique et chanson populaire.

Ce concert est la première étape du projet Symphonie d’un lieu, lauréat du CR! de Bourges 2028! Il est donc soutenu par Bourges 2028 et reçoit également le soutien de la DRAC Centre Val de Loire et de la commune de Saint-Georges-sur-Arnon. Jean-François Tobias, spécialiste des pianos Erard et fondateur de la Maison du Piano Historique (Briare-le-Canal), installera un piano à queue de concert début XXe. 12 .

Route de Migny Saint-Georges-sur-Arnon 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 47 84 96 42 loperapourquoipas@gmail.com

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English :

A taste of Paris by the water: music comes to the heart of nature! When music meets the forest… The nonprofit organization “L’Opéra, pourquoi pas!” invites you on a timeless getaway. Listen to the murmur of the river, the rustling of the trees… as the voice and piano take flight.

L’événement L’Opéra, pourquoi pas ! Saint-Georges-sur-Arnon a été mis à jour le 2026-07-30 par BERRY