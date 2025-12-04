L’Opéra Rock Fabrice Guy Pontarlier
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Début : 2025-12-04 20:30:00
fin : 2025-12-04 22:00:00
2025-12-04
Organisé par le Centre d’Animation du Haut Doubs.
Deux potes un peu punk Ded & Steven. L’un bidouille de la musique sur cassettes, l’autre fabrique des effets spéciaux à base de planche et de vis à bois. Ils espèrent tutoyer les étoiles en jouant: Fabrice Guy l’Opéra Rock . Les 2 personnages retracent l’épopée de leurs héros !
Billetterie par téléphone ou par mail. .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 29 36 cahd-25@orange.fr
