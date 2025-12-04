L’Opéra Rock Fabrice Guy Pontarlier

L’Opéra Rock Fabrice Guy

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-04 20:30:00

fin : 2025-12-04 22:00:00

2025-12-04

Organisé par le Centre d’Animation du Haut Doubs.

Deux potes un peu punk Ded & Steven. L’un bidouille de la musique sur cassettes, l’autre fabrique des effets spéciaux à base de planche et de vis à bois. Ils espèrent tutoyer les étoiles en jouant: Fabrice Guy l’Opéra Rock . Les 2 personnages retracent l’épopée de leurs héros !

Billetterie par téléphone ou par mail. .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 29 36 cahd-25@orange.fr

English : L'Opéra Rock Fabrice Guy

German : L'Opéra Rock Fabrice Guy

