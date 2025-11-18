L’opéra s’invite à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’opéra s’invite à la médiathèque

Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR
Gratuit

Début : Mardi Mardi 2025-11-18 18:30:00
fin : 2025-11-18 19:10:00

2025-11-18

Venez écouter quelques airs d’opéra. Organisé dans le cadre d’Esprits Livres, un événement départemental.Enfants
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69  mediatheque@phalsbourg.fr

English :

Come and listen to some opera arias. Organized as part of Esprits Livres, a departmental event.

German :

Hören Sie sich einige Opernmelodien an. Organisiert im Rahmen von Esprits Livres, einer Veranstaltung auf Departementsebene.

Italiano :

Venite ad ascoltare alcune arie d’opera. Organizzato nell’ambito di Esprits Livres, un evento dipartimentale.

Espanol :

Venga a escuchar algunas arias de ópera. Organizado en el marco de Esprits Livres, manifestación departamental.

L’événement L’opéra s’invite à la médiathèque Phalsbourg a été mis à jour le 2025-11-12 par OT PAYS DE PHALSBOURG