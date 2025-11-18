L’opéra s’invite à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg
L’opéra s’invite à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg mardi 18 novembre 2025.
L’opéra s’invite à la médiathèque
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mardi Mardi 2025-11-18 18:30:00
fin : 2025-11-18 19:10:00
2025-11-18
Venez écouter quelques airs d’opéra. Organisé dans le cadre d’Esprits Livres, un événement départemental.Enfants
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69 mediatheque@phalsbourg.fr
English :
Come and listen to some opera arias. Organized as part of Esprits Livres, a departmental event.
German :
Hören Sie sich einige Opernmelodien an. Organisiert im Rahmen von Esprits Livres, einer Veranstaltung auf Departementsebene.
Italiano :
Venite ad ascoltare alcune arie d’opera. Organizzato nell’ambito di Esprits Livres, un evento dipartimentale.
Espanol :
Venga a escuchar algunas arias de ópera. Organizado en el marco de Esprits Livres, manifestación departamental.
L’événement L’opéra s’invite à la médiathèque Phalsbourg a été mis à jour le 2025-11-12 par OT PAYS DE PHALSBOURG