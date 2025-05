L’opéra va au cinéma – Ça va mieux en le chantant – Saison Angers Nantes Opéra – Théâtre Graslin Nantes, 5 juin 2025 19:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-05 19:00 –

Gratuit : non 5 € BILLETTERIES :- en ligne sur angers-nantes-opera.com- au guichet du théâtre Graslin ou par téléphone au 02 40 69 77 18, du mardi au samedi de 13h30 à 18h (guichet du théâtre fermé du 14/7 au 2/9/24 inclus) Tout public

Concert « Ça va mieux en le chantant ». Vous croyez ne pas connaître l’opéra, ne pas l’aimer ? Détrompez-vous et rejoignez-nous en famille pour cette série de concerts ! Une mélodie entendue ici ou là, une chanson dont vous ne connaissez pas la provenance, une petite musique insistante… L’opéra est dans nos têtes et dans nos cœurs sans même s’être annoncé. Il suffit d’écouter nos artistes en résidence, Marie-Bénédicte Souquet, Carlos Natale, Marc Scoffoni, le Chœur d’Angers Nantes Opéra et leurs invités. Ils vous ont préparé cinq programmes dans lesquels, à nouveau, vous pourrez trouver matière à joindre vos voix aux leurs. L’opéra au cinéma, ce sont ces grands films d’opéra des années 1980 : le « Don Giovanni » de Losey, « Carmen » de Rosi et « La Traviata » de Zeffirelli. Ce sont aussi les scènes cultes mettant en scène les opéras de Verdi ou de Puccini chez Visconti ou les Marx Brothers. Ce sont encore les voix aériennes de soprano qui roucoulent dans les grands dessins animés de Walt Disney. C’est enfin une inspiration portée par des thèmes comme celui du « Fantôme de l’Opéra » ou des musiques de film lyriques à souhait pendant et depuis l’âge d’or d’Hollywood. Tout un kaléidoscope que déploie le Chœur d’Angers Nantes Opéra, avec quelques moments où les spectateurs pourront à leur tour donner de la voix. Solistes et Choeur d’Angers Nantes OpéraDirection : Xavier Ribes Séance inclusive :Cette représentation « L’opéra va au cinéma » est présentée en séance inclusive : dans un environnement bienveillant et chaleureux facilitant la venue de tous à l’opéra, avec ou sans handicap. Les codes habituels sont assouplis pour que chacun puisse profiter du spectacle et vivre ses émotions sans crainte du regard des autres.

Théâtre Graslin Centre-ville Nantes 44000

https://www.angers-nantes-opera.com/