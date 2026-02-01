L’OpéraBus

Rue des Champs de la ville Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-18

L’OpéraBus propose des spectacles musicaux gratuits dans un opéra miniature les 17 et 18 février à Gien (quartier Champs de la Ville) et les 19 et 20 février au quartier Montoires.

Venez découvrir l’OpéraBus, un concept original d’opéra miniature itinérant qui propose des spectacles musicaux gratuits et accessibles à tous. Les 17 et 18 février, retrouvez-le dans le quartier Champs de la Ville à Gien, sur le parking situé au niveau du 26 rue des Champs de la Ville, avec des représentations à 11h, 14h et 16h.

La réservation est conseillée.

L’OpéraBus sera également présent les 19 et 20 février dans le quartier Montoires.

Une expérience culturelle unique à partager en famille ou entre amis. .

Rue des Champs de la ville Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 83 42 78 22

English :

The OpéraBus offers free musical performances in a miniature opera house on February 17 and 18 in Gien (Champs de la Ville district) and February 19 and 20 in the Montoires district.

L’événement L’OpéraBus Gien a été mis à jour le 2026-02-13 par OT GIEN