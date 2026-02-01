L’OpéraBus

Chemin de Montfort Gien Loiret

Gratuit

Début : 2026-02-19 11:00:00

fin : 2026-02-20

2026-02-19 2026-02-20

L’OpéraBus propose des spectacles musicaux gratuits dans un opéra miniature les 19 et 20 février au quartier Montoires.

Découvrez l’OpéraBus, un concept original d’opéra miniature itinérant qui offre des spectacles musicaux gratuits et accessibles à tous.

Les 19 et 20 février, il s’installera dans le quartier des Montoises à Gien, sur le parking du centre de loisirs, chemin de Montfort. Des représentations auront lieu à 11h30, 14h et 16h le 19 février et à 11h, 14h et 15h30 le 20 février.

La réservation est conseillée.

Une expérience culturelle insolite et conviviale à partager en famille ou entre amis. .

Chemin de Montfort Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 83 42 78 22

English :

The OpéraBus offers free musical performances in a miniature opera house on February 19 and 20 in the Montoires district.

L’événement L’OpéraBus Gien a été mis à jour le 2026-02-13 par OT GIEN