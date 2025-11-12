L’association CERHOM aborde, sans tabou et avec humour, les cancers masculins (testicule et

prostate). Souvent méconnus du grand public, les cancers masculins peuvent être

guéris dans la plupart des cas, à condition que le diagnostic soit posé

suffisamment tôt. Améliorer la prévention et le niveau global de connaissances

autour de ces maladies constituent ainsi un enjeu majeur de santé publique pour

les années à venir.

Grâce

à cet évènement, soutenu par la Ville de Paris, CERHOM encourage les hommes,

quel que soit leur âge, à porter une attention accrue à leur santé et à leur

corps, afin de repérer certains signaux avant-coureurs de la maladie et

solliciter un avis médical en cas de doute.

Un parcours ludique et instructif

pour encourager les hommes à prendre soin d’eux

Sur place, différentes activités seront proposées aux personnes présentes :

De

conseils personnalisés grâce à la mobilisation de

professionnels de santé pour répondre à toutes vos questions ou vous orienter

vers des spécialistes

L’installation d’une prostate géante

pour découvrir de façon pédagogique cet organe méconnu du corps

masculin et d’une

scène ouverte pour aborder la santé masculine sans tabous.

Des activités sportives, comme de

la boxe santé et des exercices pour allier prévention

et mouvement.

Sensibiliser au dépistage précoce de la prostate ; Crédits : Direction de la Santé publique de la Ville de Paris

La Place de la Bourse investie pour la santé masculine ; Crédits : Direction de la Santé publique de la Ville de Paris

Des partenariats renforcés

Pour

cette seconde édition, CERHOM s’entoure de nombreux partenaires pour élargir

son impact :

L’association

IMAGYN organisera

un temps de sensibilisation autour de la vaccination contre le

papillomavirus humain (HPV), levier essentiel pour prévenir certains

cancers féminins et masculins.

L' Équipe Aviron Bleu, l'Atelier Cognacq-Jay ou encore Viacti proposeront des animations autour du sport santé, afin d'encourager la pratique d'une activité physique régulière.

encore Viacti proposeront des animations autour du sport santé, afin

d’encourager la pratique d’une activité physique régulière.

L'association GPS Cancer fera le lien avec des associations spécialisées proposant un accompagnement pour les personnes atteintes d'un cancer.

associations spécialisées proposant un accompagnement pour les personnes atteintes

d’un cancer.

Informations

pratiques

Date : mercredi 12 novembre 2025

mercredi 12 novembre 2025 Lieu : place de la Bourse, Paris –

Métro Bourse

place de la Bourse, Paris – Métro Bourse Horaires : 10h-19h

10h-19h Accès : gratuit et ouvert à tous

Des chiffres qui font réfléchir

Chaque

année en France, le cancer

de la prostate touche près de 60 000 hommes, avec un

décès toutes les heures et un homme sur cinq concerné au cours de sa vie.

Le cancer des testicules, quant à

lui, touche chaque année entre 2 300 et 2 800 hommes, principalement

âgés de 18 à 35 ans. A ce titre, il est le cancer le plus fréquent chez l’homme

jeune.

Le mercredi 12 novembre 2025

de 10h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Place de la Bourse Station place de la Bourse 75002 Paris