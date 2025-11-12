L’opération « La Prise de la Bourse » revient pour améliorer la prévention des cancers masculins Place de la Bourse Paris
L’opération « La Prise de la Bourse » revient pour améliorer la prévention des cancers masculins Place de la Bourse Paris mercredi 12 novembre 2025.
L’association CERHOM aborde, sans tabou et avec humour, les cancers masculins (testicule et
prostate). Souvent méconnus du grand public, les cancers masculins peuvent être
guéris dans la plupart des cas, à condition que le diagnostic soit posé
suffisamment tôt. Améliorer la prévention et le niveau global de connaissances
autour de ces maladies constituent ainsi un enjeu majeur de santé publique pour
les années à venir.
Grâce
à cet évènement, soutenu par la Ville de Paris, CERHOM encourage les hommes,
quel que soit leur âge, à porter une attention accrue à leur santé et à leur
corps, afin de repérer certains signaux avant-coureurs de la maladie et
solliciter un avis médical en cas de doute.
Un parcours ludique et instructif
pour encourager les hommes à prendre soin d’eux
Sur place, différentes activités seront proposées aux personnes présentes :
- De
conseils personnalisés grâce à la mobilisation de
professionnels de santé pour répondre à toutes vos questions ou vous orienter
vers des spécialistes
- L’installation d’une prostate géante
pour découvrir de façon pédagogique cet organe méconnu du corps
masculin et d’une
scène ouverte pour aborder la santé masculine sans tabous.
- Des activités sportives, comme de
la boxe santé et des exercices pour allier prévention
et mouvement.
Des partenariats renforcés
Pour
cette seconde édition, CERHOM s’entoure de nombreux partenaires pour élargir
son impact :
- L’association
IMAGYN organisera
un temps de sensibilisation autour de la vaccination contre le
papillomavirus humain (HPV), levier essentiel pour prévenir certains
cancers féminins et masculins.
- L’Équipe Aviron Bleu, l’Atelier Cognacq-Jay ou
encore Viacti proposeront des animations autour du sport santé, afin
d’encourager la pratique d’une activité physique régulière.
- L’association GPS Cancer fera le lien avec des
associations spécialisées proposant un accompagnement pour les personnes atteintes
d’un cancer.
Informations
pratiques
- Date : mercredi 12 novembre 2025
- Lieu : place de la Bourse, Paris –
Métro Bourse
- Horaires : 10h-19h
- Accès : gratuit et ouvert à tous
Des chiffres qui font réfléchir
Chaque
année en France, le cancer
de la prostate touche près de 60 000 hommes, avec un
décès toutes les heures et un homme sur cinq concerné au cours de sa vie.
Le cancer des testicules, quant à
lui, touche chaque année entre 2 300 et 2 800 hommes, principalement
âgés de 18 à 35 ans. A ce titre, il est le cancer le plus fréquent chez l’homme
jeune.
Le mercredi 12 novembre 2025
de 10h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Place de la Bourse Station place de la Bourse 75002 Paris