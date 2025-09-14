Loperhet en Fête Loperhet
Loperhet en Fête Loperhet dimanche 14 septembre 2025.
Loperhet en Fête
Le bourg Loperhet Finistère
L’association Loperhet And-Co vous donne rendez-vous pour une journée festive, familiale et 100% locale Loperhet en fête !
Au programme
– Tournoi de palets (Préinscription au 06.23.18.35.15)
– Marché de créateurs et d’artisans.
– Jeux et animations pour petits et grands.
– Concerts.
Restauration et buvette sur place Boucherie du Pacifique, pizzas, et une buvette animée par le Ar Glanvez Bar.
Et dès 9h, participez à une marche de 5 km ou à une course à pied de 10 km (départ/arrivée au Café de l’Ancre à Rostiviec).
Inscription directement via le lien Google docs (ou en scannant le QR code de l’affiche) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdODomLmudcp0hRuE0OeVuOHea_-2QZUsl3xCy-806KMlc6KQ/viewform
Venez nombreux vivre Loperhet en fête !
Une belle façon de découvrir ou redécouvrir les talents, commerçants et associations de notre commune. .
Le bourg Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 07 07 07
