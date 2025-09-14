Loperhet en Fête Loperhet

Le bourg Loperhet Finistère

Début : 2025-09-14 11:00:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

2025-09-14

L’association Loperhet And-Co vous donne rendez-vous pour une journée festive, familiale et 100% locale Loperhet en fête !

Au programme

– Tournoi de palets (Préinscription au 06.23.18.35.15)

– Marché de créateurs et d’artisans.

– Jeux et animations pour petits et grands.

– Concerts.

Restauration et buvette sur place Boucherie du Pacifique, pizzas, et une buvette animée par le Ar Glanvez Bar.

Et dès 9h, participez à une marche de 5 km ou à une course à pied de 10 km (départ/arrivée au Café de l’Ancre à Rostiviec).

Inscription directement via le lien Google docs (ou en scannant le QR code de l’affiche) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdODomLmudcp0hRuE0OeVuOHea_-2QZUsl3xCy-806KMlc6KQ/viewform

Venez nombreux vivre Loperhet en fête !

Une belle façon de découvrir ou redécouvrir les talents, commerçants et associations de notre commune. .

Le bourg Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 07 07 07

