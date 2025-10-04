L’OPGC vous ouvre ses portes Fête de la Science Sommet du puy de Dôme Orcines

Sommet du puy de Dôme Espace Grand Site de France Orcines Puy-de-Dôme

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Découvrez les conditions de travail des chercheurs et leurs sujets d’étude.

Sommet du puy de Dôme Espace Grand Site de France Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 21 46 accueilpdd@puy-de-dome.fr

English :

Find out about the working conditions of researchers and their subjects.

German :

Erfahren Sie mehr über die Arbeitsbedingungen von Forschern und die Themen, mit denen sie sich beschäftigen.

Italiano :

Per saperne di più sulle condizioni di lavoro dei nostri ricercatori e sui soggetti che studiano.

Espanol :

Más información sobre las condiciones de trabajo de nuestros investigadores y los temas que estudian.

