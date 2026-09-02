L’OPGC vous ouvre ses portes Fête de la Science Sommet du puy de Dôme Orcines
samedi 3 octobre 2026 · Sommet du puy de Dôme · Orcines
Informations pratiques
Orcines
L’OPGC vous ouvre ses portes Fête de la Science
Sommet du puy de Dôme Espace Grand Site de France Orcines Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Découvrez les conditions de travail des chercheurs et leurs sujets d’étude.
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Sommet du puy de Dôme Espace Grand Site de France Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 21 46 accueilpdd@puy-de-dome.fr
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English :
Find out about the working conditions of researchers and their subjects.
L’événement L’OPGC vous ouvre ses portes Fête de la Science Orcines a été mis à jour le 2026-09-02 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme
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