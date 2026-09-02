L’OPGC vous ouvre ses portes Fête de la Science Sommet du puy de Dôme Orcines

samedi 3 octobre 2026 · Sommet du puy de Dôme · Orcines

Informations pratiques

Orcines

L’OPGC vous ouvre ses portes Fête de la Science

Sommet du puy de Dôme Espace Grand Site de France Orcines Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Découvrez les conditions de travail des chercheurs et leurs sujets d’étude.

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Sommet du puy de Dôme Espace Grand Site de France Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 21 46 accueilpdd@puy-de-dome.fr

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English :

Find out about the working conditions of researchers and their subjects.

L’événement L’OPGC vous ouvre ses portes Fête de la Science Orcines a été mis à jour le 2026-09-02 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme