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AGENDA · Orcines

L’OPGC vous ouvre ses portes Fête de la Science Sommet du puy de Dôme Orcines

samedi 3 octobre 2026 · Sommet du puy de Dôme · Orcines

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Sommet du puy de Dôme
Adresse
Espace Grand Site de France
Ville
63870 Orcines
Département
Puy-de-Dôme
Tarif

Orcines

L’OPGC vous ouvre ses portes Fête de la Science

Sommet du puy de Dôme Espace Grand Site de France Orcines Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Découvrez les conditions de travail des chercheurs et leurs sujets d’étude.
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Sommet du puy de Dôme Espace Grand Site de France Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 21 46  accueilpdd@puy-de-dome.fr

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English :

Find out about the working conditions of researchers and their subjects.

L’événement L’OPGC vous ouvre ses portes Fête de la Science Orcines a été mis à jour le 2026-09-02 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme

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