« L’Or Blanc », à Huriel Jeudi 17 juillet, 20h30 Eco-camping ‘l’Alternatif » Allier

Spectacle: « L’Or Blanc », atelier Théâtre et randonnée.

Un projet qui rallie spectacle vivant, humour et changement climatique en 3 temps :

. Un spectacle

. Un atelier de découverte et pratique théâtrale ouvert à tous.

. Une randonnée qui permet aux comédiens de rallier chaque jour les lieux de jeu de façon bucolique et décarbonée, à laquelle sont invités les publics en quête de plaisirs sportifs dans les bocages du Bourbonnais.

Mode opératoire:

Chaque jour de représentation, un atelier théâtre est proposé en amont du spectacle. L’accès à l’atelier est totalement gratuit, et accessible à tous, de 8 à 144 ans. Les réservations absolument pas obligatoires mais recommandées afin de pouvoir nous permettre d’organiser au mieux les groupes de participants.

Le Spectacle en tournée: « L’Or Blanc »

Théâtre de Rue / Humour et Fonte des Glaciers

Tout Public, à partir de 13 ans

Durée: 53 minutes

C’est l’ouverture de la semaine de ski dans la station. Mme le Maire se présente face à la foule afin d’entamer son discours quand débarque un skieur inconvenant.

S’engage alors un étonnant dialogue entre nos deux personnages.

C’est drôle, fun, et en plus ça fait réfléchir….

La presse en parle:

« Un beau succès… une performance inoubliable qui aborde l’écologie avec humour » – La Montagne – 31/07/2024

«Eblouissant… Ils ont enchanté le public» – La Montagne – 28/07/2024

Horaires des ateliers et spectacles :

10/07 : Huriel, Eco-camping « L’alternatif » – Atelier à 17h00 / représentation spectacle : à 20h30.

11/07 : Départ randonnée à destination du domaine de la ganne (Ferme pédagogique, Prémilhat) à 7h30. Rdv à l’entrée du camping.

Infos Public: 07 70 28 52 42 / contact@attrape-sourire.fr

Eco-camping 'l'Alternatif » Rue Du Moulin De Lyon, 03380 HURIEL Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

©Cie Attrape Sourire