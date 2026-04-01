L’Or bleu visite spectacle à la Mine bleue Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu

Segré-en-Anjou Bleu

L’Or bleu visite spectacle à la Mine bleue

Noyant-la-Gravoyère 500, route de la Gâtelière Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 19.5 – 19.5 – 19.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

la Mine bleue accueille pour la toute première fois l’Echappée anjouée et le groupe musical Ellébore. Ce rendez-vous unique est un véritable hommage aux mineurs, au coeur de l’exploitation ardoisière de la Gâtelière. Le dimanche 19 avril 2026 à 16h30.

Entre Eau de Loire et Ardoises.

Et si, l’eau de Loire et l’ardoise étaient L’or bleu de l’Anjou ?

A travers un voyage musical et conté, Denis et Annic remontent le temps, au 19ème siècle, avec des histoires de vie des mariniers de Loire et des ardoisiers perreyeux de la Gatelière à Noyant-la-Gravoyère.

Comme liés, le fleuve et les mines ont été pour les hommes un terrain de travail, de labeurs, de dangers …mais aussi une vie ponctuée de petits plaisirs, de belles camaraderies, dans ce monde qui passe, qui change et qui s’oublie vite…

Mettons le cap ensemble pour une découverte riche et enjouée ! .

Noyant-la-Gravoyère 500, route de la Gâtelière Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 94 39 69

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English :

la Mine bleue welcomes for the very first time the Echappée anjouée and the musical group Ellébore. This unique event is a real tribute to the miners, in the heart of the Gâtelière slate quarry. Sunday, April 19, 2026 at 4.30pm.

L’événement L’Or bleu visite spectacle à la Mine bleue Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Anjou bleu