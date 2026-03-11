L’or de nos rivières forestières

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 11:30:00

Date(s) :

2026-05-31

La forêt indivise de Haguenau est parcourue par plus de 80 km de cours d’eau. Venez à la rencontre du peuple de nos rivières le temps d’une balade guidée par l’association Action Défense Nature.

La forêt indivise de Haguenau est parcourue par plus de 80 kilomètres de cours d’eau. Venez à la rencontre du peuple de nos rivières le temps d’une balade guidée par l’association Action Défense Nature.

Prévoir anti-moustique

Sortie adaptée aux familles

Nombre de participants limité à 20 personnes

Inscription obligatoire, au plus tard le vendredi 29 mai à 17h 0 .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 71

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English :

The undivided forest of Haguenau is criss-crossed by over 80 km of waterways. Come and meet the people of our rivers on a guided walk led by the Action Défense Nature association.

L’événement L’or de nos rivières forestières Haguenau a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau