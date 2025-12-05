L’or des ombres Atelier Lusavel Brest

L’or des ombres

Atelier Lusavel 26 Rue Émile Zola Brest Finistère

Sabine Baron-Kerros est abat-jouriste. Marie Berthouloux est artiste plasticienne.

Toutes deux ont leur atelier à Brest.

Par cette collaboration, elles mêlent leur expression de la lumière et leur regard sur les pièces chinées. La création de ces 5 pièces uniques questionne la porosité qu’il peut y avoir entre l’art, l’artisanat et un objet utilitaire du quotidien.

Broderie, peinture, abat-jour ancien, pied de lampe en cuir ou en céramique se rencontrent.

La collection L’or des ombres est à découvrir à partir du 05 décembre dans l’atelier-boutique Lusavel, aux horaires d’ouverture habituels.

Marie Berthouloux sera présente vendredi et samedi 06 décembre à 16h30 pour profiter d’un moment d’échange.

Les pièces seront visibles tant qu’elles ne seront pas vendues. .

