L’Or du Rhin, démarre cette épopée mythique, qu’est l’opéra L’Anneau du Niebelung de R. Wagner. Décrypter, écouter, voir de beaux extraits. Betton Betton

L'Or du Rhin, démarre cette épopée mythique, qu'est l'opéra L'Anneau du Niebelung de R. Wagner. Décrypter, écouter, voir de beaux extraits.

Un univers d’«Heroïc fantasy » une fable symbolique, mythique et universelle portée par une musique d’une inventivité folle, d’une richesse infinie. A découvrir avec la Conférence de Françoise Le Brun

**La Tétralogie** est une fable philosophique, une fresque mythique universelle. **Richard Wagner** utilise la mythologie pour y insérer ses propres considérations philosophiques, politiques, psychologiques, artistiques… Le compositeur ne considère pas le merveilleux légendaire comme une rêverie gratuite ou une illusion mais comme une vérité essentielle que la concrétisation symbolique rend plus intelligible.

L’action de ce prélude à trois autres opéras se situe à une époque légendaire, dans les eaux du Rhin, sur et dans les entrailles de la Terre et dans le domaine des Dieux.

L’Or du Rhin a été volé par un nain difforme qui a renoncé à l’amour, avant d’être récupéré par Wotan, le seigneur des dieux, et d’être remis à Fafner, un géant, pour paiement de la construction de la forteresse mégalomaniaque que le Maître des Dieux s’est fait bâtir. L’anneau forgé avec cet or sera maudit et entraînera la chute des Dieux.

Toute la musique est composée autour d’une centaine de leitmotiv qui unifient structurellement l’œuvre entière, représentant soit des personnages, ou des sentiments, des idées, ou encore des symboles.

Cessant d’être de simples repères, ils deviennent des unités actives, capables de se combiner, de se métamorphoser, de tisser une mélodie continue.

Par cette incroyable inventivité Wagner a marqué l’histoire de la musique en invitant le concept d’art total.

Nous en découvrirons quelques uns dans l’étude de ce prologue qui nous explique les origines du drame qui suivra.

La suite du feuilleton aura lieu le mois prochain.

1

Betton Eglise de Betton, place de l'église Betton 35830 Ille-et-Vilaine



