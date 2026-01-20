L’Or du Temps Après-midi jeux avec Ika Ipaka Le Palais Royan

L’Or du Temps Après-midi jeux avec Ika Ipaka Le Palais Royan mercredi 18 février 2026.

L’Or du Temps Après-midi jeux avec Ika Ipaka

Le Palais 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 18:00:00

Date(s) :
2026-02-18

Un bon moment entre petits et grands.
  .

Le Palais 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00  contact@royanatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A great time for young and old alike.

L’événement L’Or du Temps Après-midi jeux avec Ika Ipaka Royan a été mis à jour le 2026-01-20 par Royan Atlantique