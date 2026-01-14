L’Or du Temps Après-midi jeux Ludothèque de Royan Le Palais Royan
Le Palais 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Début : 2026-02-16 14:30:00
Partager un moment convivial entre petits et grands autour de jeux variés. En partenariat avec la Ludothèque de Royan.
Le Palais 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
English :
Sharing a convivial moment with young and old around a variety of games. In partnership with the Royan toy library.
