L’Or du Temps Atelier bande dessinée avec Tatoon Le Palais Royan Événements Royan

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Découverte des bases du 9ᵉ Art en réalisant sa propre planche BD, pas à pas avec l’auteure illustratrice BD, Tatoon.
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
English :
Discover the basics of 9? Art by creating your own comic strip, step by step, with comic illustrator and author Tatoon.
