L’Or du Temps Atelier bande dessinée avec Tatoon Le Palais Royan Événements Royan

L’Or du Temps Atelier bande dessinée avec Tatoon

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Découverte des bases du 9ᵉ Art en réalisant sa propre planche BD, pas à pas avec l’auteure illustratrice BD, Tatoon.

English :

Discover the basics of 9? Art by creating your own comic strip, step by step, with comic illustrator and author Tatoon.

